Минтранс Подмосковья подвел итог работы по ремонту федеральных дорог в 2024 году

В Московской области за год отремонтировали 100 километров федеральных трасс. В Минтрансе региона напомнили, какие участки магистралей и шоссе обновили.

На участках М-7 «Волга» и А-108 «Московское большое кольцо» устроили по две дополнительные полосы и разделили транспортные потоки барьерами. В Богородском округе участок трассы М-7 «Волга» расширили с четырех до шести полос, увеличив пропускную способность трассы.

Похожие работы провели и на участке трассы А-108 длиной семь километров в районе Серпухова. Здесь двухполосный отрезок трассы перевели в четырехполосный. Это существенно сократило время в пути.

В прошлом году удалось заменить асфальт на самых изношенных участках трасс М-9 «Балтия» и М-8 «Холмогоры» общей протяженностью 25 и 13 километров. Новое покрытие появилось на участках Ильинского, Щелковского, Дмитровского и Рублево-Успенского шоссе.

В 2025 году «Центравтомагистраль» планирует привести в порядок еще около 100 километров федеральных дорог в Подмосковье.