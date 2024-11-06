Минтранс Подмосковья: подготовку подвижного состава к зиме завершили на МЖД

Московская железная дорога завершила подготовку к зимним перевозкам электричек, рельсовых автобусов и скоростных поездов «Ласточка» на межрегиональных маршрутах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Всего подготовлено 220 электропоездов, 45 рельсовых автобусов и 107 «Ласточек». В ходе работ проверили тормоза, аккумуляторы, очистили воздушные фильтры, заменили масла, осмотрели климат-системы и нагревательные элементы.

У рельсовых автобусов также проверили ремни и подогреватели дизеля, отрегулировали температурные регуляторы. Отмечается, что особое внимание уделили исправности автоматических дверей, выдвижных ступеней и токоприемников скоростных поездов, на которые при низких температурах нанесут жидкость против обледенения.