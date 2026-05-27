Минтранс Подмосковья подготовил схему маршрутов до библиотеки имени Маяковского
В честь общероссийского дня библиотек Министерство транспорта Московской области представило список маршрутов общественного транспорта, следующих до библиотеки имени В. Маяковского в городском округе Пушкинский.
До библиотеки можно добраться на пяти маршрутах:
- № 9 «Станция Пушкино — Поселок Акулово»;
- № 20 «Лесная улица — СТОА»;
- № 7 «Станция Пушкино — ПЭМЗ — Станция Пушкино»;
- № 10 «Станция Пушкино — Фабрика мягкой мебели — Станция Пушкино»;
- № 29 «Станция Пушкино — Платформа Тарасовская».
- Остановка называется «Магазин „Родник“».
На указанных маршрутах доступны льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Проезд можно оплатить банковскими картами, а также транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».