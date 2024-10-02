Минтранс Подмосковья переведет все услуги в электронный формат к концу года

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области анонсировало перевод всех услуг в электронный формат. Перейти на новый вид работы планируется до конца года.

«За девять месяцев поступило порядка 300 тысяч заявлений, из которых более 295 тысяч в онлайн формате. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такой рост, в том числе, обусловлен непрерывной работой по снижению количества отказов и удобством получения услуг», — пояснили в Минтрансе Подмосковья.

В ближайшее время услугу установления частного сервитута в отношении земельных участков в границах полосы отвода региональных или межмуниципальных дорог заявители уже смогут получить в электронном виде.

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