Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до пляжей

Минтранс Московской области собрал список маршрутов, с помощью которых можно добраться до самых популярных пляжей. В перечень вошло 25 автобусов и трамваев.

Добраться до пляжа «Бочманово» в Коломне можно на девяти автобусных и трех трамвайных маршрутах. Чтобы попасть на территорию зоны отдыха, необходимо выйти на остановках «Приокская» или «улица Черняховского».

До популярной набережной озера Сенеж в Солнечногорске ходит автобус № 3. Пассажирам следует выйти на остановке «ТЦ Выстрел». До Дзержинских карьеров можно добраться на автобусе № 904 или еще на восьми автобусах, остановка — «Рынок».

Напомним, оплатить проезд в автобусах и трамваях можно банковскими или транспортными картами. Ознакомиться со списком маршрутов, следующих до пляжей, можно по ссылке.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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