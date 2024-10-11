Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до музеев региона

Министерство транспорта Подмосковья представило перечень маршрутов, которые позволяют добраться до музеев в городах Красногорск, Истра, Серпухов, Пушкино и Чехов. В список вошли 18 автобусных маршрутов.

Одним из рекомендуемых мест для посещения является музей-усадьба «Архангельское» в Красногорске, где обстановка позволяет гостям погрузиться в прошлое. До усадьбы можно доехать на восьми автобусах из Москвы и Красногорска. Ближайшая остановка к усадьбе называется «Архангельское».

Следующим в списке значится музей «Новый Иерусалим» в Истре, предлагающий одну из крупнейших экспозиций в Подмосковье. Поезда от Рижского вокзала отправляются до станции Истра, откуда можно воспользоваться двумя городскими маршрутами: № 32 «Станция Истра — Лечищево — Рождествено» и № 33 «Станция Истра — Лыщево», чтобы доехать до остановки «Музей».

Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина в Больших Вяземах также попал в список. Чтобы добраться туда, нужно доехать на поезде от Белорусского вокзала до станции Голицыно, а затем воспользоваться автобусами: № 38 «Станция Голицыно — Городок-17», № 1055 «Станция Голицыно — Станция МЦД Одинцово», № 42 «Станция Голицыно — Платформа Жаворонки» и № 50 «Квартал имени Маяковского — Станция МЦД Одинцово», до остановки «Институт».

Еще одно культурное место — музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» в Чехове. Туда можно доехать на трех автобусных маршрутах, которые следуют от автовокзала Чехов до остановки «Мелихово»: № 25 и № 25к «Нерастанное — Автовокзал Чехов», а также № 428к «Автовокзал Чехов — Метро „Лесопарковая“».

На всех маршрутах действуют льготы для жителей Подмосковья, имеющих социальные карты. Проезд можно оплатить как банковскими, так и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Полный список маршрутов доступен на официальном сайте Минтранса Подмосковья по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».