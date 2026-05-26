Минтранс Подмосковья опубликовал маршруты до Центрального парка в Жуковском

Минтранс Московской области подготовил список маршрутов общественного транспорта, которые помогут добраться до Центрального парка в городе Жуковский. Среди них — маршруты №2 «Наркомвод — МЦД Отдых», №28 «МЦД Раменское — Константиново» и №5 «Наркомвод — улица Федотова».

Все желающие посетить парк должны выйти на остановке «Проходная ЛИИ», которая находится неподалеку от парка. Важно отметить, что на указанных маршрутах можно воспользоваться льготами по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы.

Проезд можно оплатить банковскими картами, а также транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».