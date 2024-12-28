Минтранс Подмосковья оказал около 400 тысяч онлайн-услуг за год

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрело около 404 тысяч заявлений на портале госуслуг. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Всего в рамках услуг выдано порядка 345 тысяч или 85% положительных решений. Это достаточно низкий показатель отказов, который, в том числе, обусловлен непрерывной работой по снижению количества отказов и удобством получения услуг», — пояснили в ведомстве.

Все услуги Минтранса доступны в электронном формате. Помимо этого, в ведомстве разработали сервисы, которые помогают пользователям при составлении обращений. Так, при неправильном заполнении электронной формы, отдельные поля блокируются до исправления ошибки.

Для удобства жителей Подмосковья работает чат-бот Анна. Умный помощник подскажет, как получить разрешение для деятельности такси, а также ответит на самые популярные вопросы о порядке получения услуги, необходимых документах и сроках рассмотрения заявлений.