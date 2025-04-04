Минтранс Подмосковья назвал самые частые причины ДТП за 3 месяца

За первые три месяца 2025 года в Подмосковье произошло 671 ДТП с пострадавшими — это на 6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В авариях погибли 143 человека, еще 729 — получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Чаще всего аварии происходили из-за наездов на пешеходов и столкновений. Основные причины — превышение скорости и невнимательность на дороге.

«В начале года на дорогах Подмосковья зафиксировали аномальный рост ДТП — скоростной режим и стиль вождения были более характерны для весны в связи с теплой погодой и отсутствием осадков. В марте удалось остановить резкий рост погибших в ДТП за счет проведения оперативных мероприятий, среди которых снижение скорости на подъездах к пешеходным переходам вне населенных пунктов», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Чтобы снизить число ДТП, в регионе регулярно проходят рейды и профилактические мероприятия. Так, с 17 марта по 13 апреля проходит акция «Один щелчок спасает жизнь» — она напоминает водителям и пассажирам о важности пристегиваться в машине. Также в Подмосковье каждый день анализируют все аварии с погибшими и ранеными — это помогает выяснить причины ДТП и принять меры для повышения безопасности на дорогах.