Минтранс Подмосковья принял 284 тыс заявок по картам «Стрелка» за год

Услуга обслуживания транспортной карты «Стрелка» стала самой востребованной в Подмосковье за год. К ней обратились более 284 тысяч раз — около 70% от общего числа заявок. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«В среднем за услугой обращаются 800 человек в день. При этом, наибольшее число заявок традиционно пришлось на сентябрь — это почти 94 тысяч заявок или более 30% от общего числа поступивших запросов с начала года», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что спрос на услугу за год вырос более чем на 20%. Это связано с непрерывным повышением качества предоставляемых услуг и удобством использования транспортной карты.

Жители Московской области могут подтвердить право на льготу, получить карту «Стрелка» льготной тарификации, восстановить защитный код карты и получить другие услуги, связанные с транспортом, на региональном портале.