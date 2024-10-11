Минтранс Подмосковья назвал преимущества безналичной оплаты проезда в автобусах

Переход на безналичную оплату проезда в общественном транспорте не только соответствует современным тенденциям, но и повышает качество обслуживания и улучшает транспортную инфраструктуру региона. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Безналичная система помогает улучшить экономические показатели, позволяя направлять средства на оплату труда водителей, техников и других работников, что способствует снижению текучести кадров. Благодаря этому также возможны инвестиции в модернизацию автовокзалов и станций по современным стандартам.

Кроме того, такая система снижает случаи безбилетного проезда, а пассажиры избегают штрафов.

«Переход на безналичную систему оплаты — не просто улучшение сервиса для пассажиров, но и значительное повышение экономической и операционной эффективности всей транспортной сети. Безналичные платежи способствуют стабилизации финансовых потоков, что дает возможность своевременно обновлять подвижной состав», — прокомментировали в «Мострансавто».

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