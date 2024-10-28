Минтранс Подмосковья назвал пять грибных маршрутов в Подольске

Несмотря на похолодание, в Подольске продолжается грибной сезон. В это время года, по словам опытных грибников, можно собирать лисички, опята, маслята и рыжики.

Министерство транспорта Московской области подготовило список автобусных маршрутов, которыми можно доехать до грибных мест. Жителям Подольска предлагается воспользоваться маршрутами № 42 «Станция Львовская — Романцево»; № 51 «Станция МЦД Подольск — Станция Львовская»; № 52 «Станция Львовская — Станция МЦД Подольск»; № 54 «Станция Львовская — Молодежный» и № 61 «Станция МЦД Подольск — Автовокзал Чехов».

Чтобы добраться до этих мест, можно также сесть на пригородные электропоезда.

Лес около станции Львовская давно популярен у любителей тихой охоты из Подольска. Грибники также любят посещать лесопарк «Дубки» и парк культуры и отдыха «Дубрава».

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