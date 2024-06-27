Минтранс Подмосковья назвал автобусы, следующие до парка «Дубрава» в Павловском Посаде

Подмосковный Минтранс для удобства гостей и жителей региона подготовил список автобусов, на которых можно доехать до парка «Дубрава» в Павловском Посаде. В подборку вошли 12 маршрутов.

Как пояснили в ведомстве, в парке все желающие могут устроить пикник в кругу семьи или взять напрокат велосипеды для активного отдыха, а доехать до него можно на автобусах с номерами 1, 25, 58, 4, 9, 56, 7, 2, 35, 22к, и № 386.

На всех маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

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