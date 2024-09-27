Минтранс Подмосковья назвал адреса мест для осенних фотографий

Министерство транспорта Московской области в преддверии Дня туризма подготовило перечень автобусных маршрутов, ведущих в региональные парки. В список попали 46 маршрутов, подходящих для осенних фотографий.

Одно из таких мест — парк «Елочки», находящийся в Домодедове. Он расположен среди сосен и пользуется популярностью у местных жителей для прогулок. Добраться до остановки «Парк „Елочки“» можно на 15 автобусных маршрутах, а также с помощью пригородных электропоездов Павелецкого направления, следуя до станции Домодедово. Оттуда до парка курсируют шесть автобусных маршрутов.

Следующей привлекательной локацией является усадьба Абрамцево в Сергиевом Посаде. Эта живописная усадьба расположена близ реки Вори и хранит более 25 тысяч произведений искусства в своем музее-заповеднике. Посетители могут доехать до усадьбы на двух автобусных маршрутах — № 55 и № 76, доезжая до остановки «Абрамцево».

Третья локация — парк «Пехорка» в Балашихе. Здесь гости найдут красивые места для фотографий, а до парка можно доехать на автобусном маршруте № 21. Многие направления начинаются от московских станций метро.

Завершает список парк Мира в Коломне, расположенный в центре города. Его основной достопримечательностью является большой фонтан, идеально подходящий для фотосессий. До парка можно добраться на восьми автобусных маршрутах, которые останавливаются на пункте «Парк», а также прибыть на поездах Рязанского направления до станции Голутвин.

Более подробную информацию о всех маршрутах можно найти на сайте Минтранса Подмосковья.

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