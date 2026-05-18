Минтранс Подмосковья напомнил о безопасности на дорогах в жару

В Московской области до конца рабочей недели ожидается температура до 30 °С. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры призывает участников дорожного движения быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения в жаркую погоду.

«В активные солнечные часы минимизируйте время пребывания на улице, пейте больше воды и не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Жара влияет на организм подобно алкоголю, что может привести к потере концентрации внимания», — отметили в Минтрансе Подмосковья.

Не рекомендуется оставлять детей и животных в автомобиле. При температуре 30 °С внутри закрытой машины через 10 минут становится значительно жарче — до 43 °С. Это может привести к перегреву. Если включен кондиционер, есть риск переохлаждения. Рекомендуется парковать автомобили в тени и использовать светоотражающие экраны или чехлы.

Важно строго соблюдать правила дорожного движения: оценивать дорожную ситуацию, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и чаще ориентироваться по зеркалам. На дорогах появляется больше мотоциклистов, поэтому перед пешеходными переходами необходимо снижать скорость до минимума.