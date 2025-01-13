Минтранс Подмосковья напомнил учащимся об условиях проезда по картам «Стрелка»

Школьники и студенты Подмосковья совершили свыше 9,2 миллиона поездок на автобусах «Мострансавто» при помощи карт «Стрелка» учащегося с сентября. В среднем в один будний день декабря на маршрутах фиксировали более пяти тысяч поездок.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, самым популярным маршрутом у школьников и студентов оказался № 12 в Ногинске. Им воспользовались более 1,39 миллиона раз.

В тройку самых востребованных также вошли автобусы № 10 в Королеве с показателем 1,35 миллиона транзакций, а также № 2 в Коломне — более 892 тысяч.

Скидка на проезд по картам «Стрелка» учащегося составляет от 50% до 99%. Их важно своевременно пополнять, а также обеспечивать наличие документов у пассажиров младше 18 лет.

При блокировке карты или внесения ее в стоп-лист необходимо вывести ее оттуда на сайте, обратиться по телефону 8 (800) 100-77-90 или написать письмо на info@strelkacard.ru

В Минтрансе напомнили, что водители не имеют право высаживать детей младше 16 лет, которые не имеют проездного билета.