Минтранс Подмосковья напомнил способы пополнения «Стрелки» и «Тройки»

Пассажиры автобусов «Мострансавто» могут оплачивать проезд с помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка». На всех маршрутах действует только безналичная оплата — наличные не принимаются.

Карту «Стрелка» можно приобрести и пополнить в кассах на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто», в ж/д кассах ЦППК и МТ ППК, в отделениях «Почты России» и некоторых офисах Сбера. Полный список точек есть на сайте. Также пополнить баланс можно через личный кабинет на сайте «Стрелка. Поехали!», в мобильном приложении и через «Сбербанк Онлайн».

Карту «Тройка» оформляют и пополняют в кассах метро, МЦК, ЦППК, МТ ППК, в автоматах «Мосгортранса», банкоматах ВТБ, а также через терминалы МКБ, Аэроэкспресса и Элекснет. Пополнить баланс можно и онлайн — через приложения «Метро Москвы», «Мой умный город», «Сбербанк Онлайн», «СуперТройка» или на сайте «Миллион призов».

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что проезд также можно оплатить банковской картой или социальной — последняя работает только для льготников.