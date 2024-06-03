Минтранс Подмосковья напомнил способы избежать ДТП с дикими животными

Минтранс Подмосковья сообщает, что количество ДТП с животными растет. Только в мае в регионе зафиксировали пять аварий, в которых пострадали люди. В ведомстве напомнили правила, которые позволят минимизировать риски возникновения ДТП с животными.

Во-первых, следует быть особо внимательными в зоне действия знака «Дикие животные». При соблюдении скоростного режима 60 километров в час вероятность возникновения аварий сокращается.

По данным Госохотнадзора Минэкологии Подмосковья, большая часть ДТП с дикими животными происходит с особями лося, 10% — с косулями, 4% — с оленями и кабанами. При этом основная часть происшествий приходится на такие трассы, как А-107, А-108, М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

Водителям напоминают, что дикие животные наиболее активны в темное время суток, особенно с 19:00 до 2:00 часов ночи, а пик ДТП приходится на май, июль и сентябрь.

В случае возникновения ДТП с животными необходимо остановиться, поставить автомобиль на аварийку и выставить знак аварийной остановки. После этого следует сообщить о происшествии в Госавтоинспекцию.

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