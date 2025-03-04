Минтранс Подмосковья напомнил преимущества оплаты поездок «Стрелкой»

С начала года пассажиры автобусов «Мострансавто» совершили почти 11 миллионов поездок по карте «Стрелка». В Минтрансе региона сообщили, что этот способ оплаты доступен на всех маршрутах компании — более 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних направлений.

Оплата «Стрелкой» составила 35% от всех платных поездок с января. Чаще всего ее использовали пассажиры автобусного парка № 10 в Королеве — около 1,6 миллиона раз. На втором месте — парк № 12 в Ногинске с 1,3 миллиона операций, а третье место занял парк № 8 в Химках, где пассажиры совершили более миллиона поездок.

При оплате картой «Стрелка» действует система скидок: чем больше поездок за 30 дней, тем выгоднее тариф. После каждой десятой транзакции скидка увеличивается на 7%, а с 51-й — достигает 35%. В автобусах «Мострансавто» можно также оплатить проезд картой «Тройка», банковской или социальной картами.