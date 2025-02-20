Минтранс Подмосковья напомнил правила проезда по социальным картам

Жителям и гостям Подмосковья напоминают правила льготного проезда на автобусах. В регионе действуют разные тарифы, и социальные карты принимаются не на всех маршрутах, сообщили в Минтрансе Московской области.

Маршруты делятся на два типа: с регулируемыми тарифами, где льготы полностью действуют, и с нерегулируемыми, где стоимость проезда устанавливает перевозчик, а соцкарты москвичей не принимаются. Несмотря на это, жители Подмосковья в некоторых случаях могут пользоваться льготами. Эти правила закреплены в соглашении между Москвой и областью, и перевозчики не могут их менять.

Чтобы избежать недоразумений, стоит обращать внимание на цвет номера маршрута. Черный цвет означает, что льготы действуют, красный — что маршрут коммерческий. Если рядом с номером есть буква «К», это тоже указывает на коммерческий маршрут. Некоторые маршруты относятся к Москве, а не к Подмосковью, поэтому там льготы не работают.

Социальные карты жителей Московской области не действуют на маршрутах № 1013, 1019, 1020, 1103, 1132, 1169 и 1176, следующих между Москвой и Балашихой, Видным, Октябрьским. Пассажирам напоминают, если оплата по соцкарте не сработала, проезд можно оплатить банковской или транспортной картой.