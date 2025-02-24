Минтранс Подмосковья напомнил правила проезда по Мытищинской хорде

На Мытищинской хорде с момента введения оплаты за использование трассы зарегистрировали более 717 тысяч проездов. Скоростную дорогу открыли 17 декабря 2024 года.

Длина хорды достигает 16 километров. В ее состав входят 27 съездов, 11 мостов и путепроводов, а также шесть транспортных развязок.

Трасса выступает дублером МКАД и связывает Афанасовское, Осташковское, Пироговское и Ярославское шоссе. Она позволяет существенно сократить время в пути.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что с момента введения платного проезда по дороге проехали 717 тысяч автомобилей.

Оплату можно произвести при помощи транспондеров, а также на сайте концессионера через сервис «Быстрая оплата» или в личном кабинете.

Если водитель не внесет платеж в течение пяти дней, ему грозит штраф в размере от трех до 15 тысяч рублей.