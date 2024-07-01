Минтранс Подмосковья напомнил правила поездок на арендованных самокатах

Три месяца назад в Московской области стартовал сезон кикшеринга — сервиса аренды электросамокатов. За это время жители и гости региона воспользовались прокатом около восьми миллионов раз.

Среднее время аренды составило 16 минут, с самым коротким расстоянием поездки на самокате в два километра и самым дальним в 68 километров. На сегодняшний день в 41 городском округе доступно около 26 тысяч электросамокатов для аренды.

Для удобства пользователей в Подмосковье оборудовано 13 тысяч виртуальных парковок в специальных зонах — рядом со станциями метро, МЦД или железнодорожными станциями, а также на участках с удобным транспортным и пешеходным доступом.

Минтранс Подмосковья призывает соблюдать правила дорожного движения. Безопасность всех участников движения, как пользователей электросамокатов, так и пешеходов, играет важную роль. Важно проверить исправность тормозов перед поездкой, соблюдать ограничения скорости, а также уменьшать скорость перед неровностями на дороге.

Кроме того, следует избегать катания на самокате вдвоем или втроем. Необходимо уступать дорогу гражданам перед пешеходными переходами, а также не управлять самокатом в состоянии алкогольного опьянения. После окончания поездки важно корректно припарковать транспортное средство, не создавая помех и не перекрывая путь для пешеходов.

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