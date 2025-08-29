Минтранс Подмосковья напомнил правила поездки на мототранспорте

С начала мотосезона 2025 года в Подмосковье произошло 334 ДТП с байками. Пострадавшими становились и подростки, поэтому Минтранс региона решил напомнить о правилах вождения транспорта этого вида.

Из-за аварий с мотоциклами погибли 55 человек, 330 — пострадали. Чаще всего в этом году происходили столкновения: встречные, попутные и боковые. ДТП возникали из-за превышения скорости, резких маневров, проезда байкеров между рядами, а также из-за общей невнимательности.

«Среди пострадавших в ДТП с мототранспортом есть несовершеннолетние — в этом году у подростков особой популярностью пользуются питбайки. Поэтому призываю родителей не допускать детей к управлению мототранспортом и не покупать детям питбайки, так как это спортинвентарь, не предназначенный для проезда по дорогам общего пользования», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Также в ведомстве мотоциклистам посоветовали надевать специальную экипировку со светоотражателями и соблюдать ПДД. Автомобилистов же призвали смотреть в зеркала и контролировать дорожную ситуацию перед перестроениями и поворотами.