Минтранс Подмосковья напомнил правила перевозки самокатов в автобусах

Спортивная активность в Подмосковье не ограничивается сезоном — жители региона тренируются и путешествуют круглый год, а вместе с этим растет и потребность удобно перевозить спортивный инвентарь. В компании «Мострансавто» напомнили правила транспортировки самокатов, скейтбордов и роликовых коньков.

Если инвентарь не превышает 120 сантиметров по сумме трех измерений, его можно провезти бесплатно. К этой категории относятся большинство сложенных самокатов, скейтбордов и коньков. Если же размеры больше, но не превышают 180 сантиметров, действует отдельный тариф.

Стоимость фиксирована и зависит от протяженности маршрута: провоз по городу или на расстояние до 25 километров обойдется в 63 рубля, при передвижении на расстояние от 25 до 50 километров — в 126 рублей, а свыше 50 километров — в 189 рублей.

Расценки делают перевозку доступной для самых разных категорий пассажиров — школьников, студентов, туристов и всех, кто ведет активный образ жизни.

Автобусами «Мострансавто» ежедневно пользуются сотни тысяч человек.