Минтранс Подмосковья напомнил правила перевозки елок в автобусах

В преддверии Нового года «Мострансавто» и Министерство транспорта Московской области напоминают жителям региона о правилах перевозки елок в автобусах. Перевозка праздничных деревьев регулируется Федеральным законом № 259. Так, маленькие елки (до 120 см по сумме всех сторон) можно провозить бесплатно.

За большие деревья взимается дополнительная плата. В Московской области тарифы на перевозку действуют следующим образом: до 25 километров — 54 рубля, до 50 километров — 108 рублей, свыше 50 километров — 162 рубля.

Елку обязательно нужно упаковать и закрепить, чтобы она не мешала пассажирам. Водитель может отказать в перевозке, если дерево мешает посадке или высадке людей.

Министерство сельского хозяйства рекомендует покупать новогодние деревья на официальных базарах, которые откроются в 283 местах Подмосковья. Там можно найти ели, сосны, пихты, а также новогодние композиции и украшения. Адреса базаров доступны на сайте.