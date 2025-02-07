Минтранс Подмосковья напомнил правила перевозки детей в автомобиле

В 2024 году в Московской области произошли 148 дорожных аварий с участием детей. Некоторые пострадавшие и погибшие в момент ДТП находились не в автокреслах. Минтранс Подмосковья напомнил родителям о важности безопасной перевозки несовершеннолетних.

В ведомстве отметили, что удерживающие устройства необходимо применять даже в случае кратковременной поездки. При вызове такси следует выбрать детский тариф и уточнить тип кресла. В противном случае водитель может отказаться от заказа.

Детей младше семи лет необходимо перевозить только с использованием удерживающего устройства. До 11 лет юный пассажир должен находиться в автокресле, если едет рядом с водителем. С 12 лет обязательно только использование ремня.

Штраф за неправильную перевозку детей составляет три тысячи рублей.