Минтранс Подмосковья напомнил правила перевозки детей в автомобиле

В 2024 году в Московской области произошли 148 дорожных аварий с участием детей. Некоторые пострадавшие и погибшие в момент ДТП находились не в автокреслах. Минтранс Подмосковья напомнил родителям о важности безопасной перевозки несовершеннолетних.
В ведомстве отметили, что удерживающие устройства необходимо применять даже в случае кратковременной поездки. При вызове такси следует выбрать детский тариф и уточнить тип кресла. В противном случае водитель может отказаться от заказа.
Детей младше семи лет необходимо перевозить только с использованием удерживающего устройства. До 11 лет юный пассажир должен находиться в автокресле, если едет рядом с водителем. С 12 лет обязательно только использование ремня.
Штраф за неправильную перевозку детей составляет три тысячи рублей.
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