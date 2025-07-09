Минтранс Подмосковья напомнил правила переезда через ж/д пути

В Подмосковье за первое полугодие 2025 года произошло восемь ДТП на железнодорожных переездах. Основная причина — нарушение правил дорожного движения водителями. Об этом сообщили в Министерстве транспорта региона со ссылкой на данные Московской железной дороги.

По статистике, большинство аварий происходит на переездах, где движение поездов не слишком интенсивное. Из-за этого водители часто теряют внимательность и проезжают на красный сигнал. Чтобы снизить количество таких случаев, сотрудники железной дороги и ГИБДД регулярно проводят рейды, посещают автопредприятия и напоминают водителям о правилах и последствиях их нарушения.

Железнодорожники призывают автомобилистов быть осторожными и строго соблюдать правила при пересечении путей. Поезд невозможно остановить мгновенно, поэтому любое нарушение может стоить жизни как самому водителю, так и пассажирам и железнодорожным работникам.