Минтранс Подмосковья напомнил о штрафах за неправильную парковку во дворах

Около тысячи водителей получили штрафы за неправильную парковку во дворах Подмосковья в апреле. Нарушения фиксировали с помощью обращений жителей на портал «Добродел» и камер системы «Безопасный регион». Общая сумма штрафов превысила 4,7 миллиона рублей.

Чаще всего водители парковали машины так, что мешали вывозу мусора — 439 случаев на общую сумму штрафов 3,7 миллиона рублей. Почти 500 раз машины ставили на газоны, за что нарушители получили почти миллион рублей штрафов. Помимо этого, три машины оказались на детских или спортивных площадках — водителям пришлось заплатить 15 тысяч рублей.

Жителям Подмосковья напоминают, что соблюдение простых правил парковки помогает сохранить порядок во дворах, чистоту, зеленые зоны и обеспечить своевременный вывоз мусора.