Минтранс Подмосковья напомнил о штрафах за нарушение правил стоянки

За неделю в Подмосковье эвакуировали 4,1 тысячи машин, припаркованных с нарушением правил. Это на 92 автомобиля меньше, чем неделей ранее, сообщили в Минтрансе региона.

Больше всего машин увезли в Красногорске, Химках, Мытищах, Люберцах и Ленинском округе. Чаще других попадали под эвакуацию автомобили марок KIA, Hyundai, ВАЗ, Geely и Toyota.

Водителям напоминают: нельзя оставлять машины на остановках общественного транспорта, перекрывать проезды и мешать работе экстренных служб. Эвакуация грозит и за парковку под запрещающими знаками, на местах для инвалидов, во втором ряду или на пешеходных переходах.

Если автомобиль эвакуировали, его местоположение можно узнать по телефону 112 или через приложение «112 МО».