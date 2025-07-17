Минтранс Подмосковья напомнил о сезонных автобусных маршрутах до дач

С апреля жители и гости Подмосковья восопльзовались сезонными маршрутами «Мострансавто» около 270 тысяч раз. Автобусы идут до дач, загородных участков и СНТ.

Всего в этом году в Подмосковье запустили 35 сезонных маршрутов к СНТ и дачам, рассказали в региональном Минтрансе.

Самым востребованными оказались автобусы № 51 «Орехово-Зуево — Новый Снопок». На нем совершили более 45 тысяч поездок.

Еще 43 тысяч раз пассажиры воспользовались маршрутов № 10 «Автостанция — Юбилейное» и 26 тысяч раз — № 21 «Раменское — ст. Бронницы — Пласкинино».

Чаще всего жители расплачивались социальными картами. Таких транзакций было свыше 197 тысяч. В топ также вошли банковские и транспортные карты.

Дополнительные маршруты вводят ежегодно, чтобы пассажиры могли удобно добираться до дач. Расписание синхронизировано с движением поездов. Работать сезонные автобусы будут до ноября.