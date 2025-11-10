Минтранс Подмосковья напомнил о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю

В связи с понижением среднесуточной температуры до +5 градусов Минтранс Подмосковья призывает водителей менять резину на зимнюю. В ведомстве пояснили, что летние шины при низких температурах становятся слишком твердыми, теряют упругость, хуже сцепляются с дорогой и увеличивают тормозной путь, что повышает риск аварий.

Специалисты рекомендуют устанавливать сезонные шины на всех колесах. На зимней резине обычно стоят маркировки «M+S», «M&S», «Winter» или изображение снежинки. Для города подойдут так называемые «липучки», которые хорошо держат мокрый асфальт, но на льду могут вести себя непредсказуемо. Для загородных трасс лучше использовать шипованную резину — она эффективнее на снегу и льду.

Также в Минтрансе сообщили, что в конце недели в Подмосковье ожидаются ночные минусовые температуры и первый снег, поэтому водителей просят быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров.