Минтранс Подмосковья напомнил о необходимости продлить действие карты «Стрелка»

Учащимся Московской области необходимо подтвердить право использования карты «Стрелка» до 24 августа. В Минтрансе региона уточнили, что это позволит избежать их блокировки. Пройти процедуру можно по ссылке .

По словам заместителя председателя правительства — министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, право использовать транспортную карту уже подтвердили 160 тысяч человек.

Тем, кто еще не успел продлить действие «Стрелки», необходимо перейти в раздел «Обслуживание единых транспортных карт „Стрелка“», в «Подробной информации» указать цель обращения. Услуга предоставляется в течение шести рабочих дней.

Отмечается, что для банковской карты МИР, используемой в качестве «Стрелки» учащегося, также необходимо подтвердить право на льготу на «Госуслугах» с 25 августа.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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