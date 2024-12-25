Минтранс Подмосковья напомнил о ежедневной обработке дорог ото льда

Дорожные службы Подмосковья организовали круглосуточную работу по обеспечению безопасности. В ясную погоду они обрабатывают улицы ото льда. Всего в работах задействовали свыше одной тысячи машин.

Как отметили в региональном Минтрансе, в среднем специалисты обрабатывают ото льда пять тысяч километров дорог в день. В первую очередь работы проводят на опасных участках. Это съезды, эстакады, мосты и высокоинтенсивные трассы.

В ближайшие дни в Подмосковье установится околонулевая температура, а к концу недели синоптики спрогнозировали небольшие осадки в виде мокрого снега. Местами на дорогах образуется гололедица.

Водителей призвали не превышать скорость, держать дистанцию и не совершать резких маневров. При ДТП необходимо звонить по номеру 112.