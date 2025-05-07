Минтранс Подмосковья напомнил о бесплатном такси для ветеранов

Подмосковные ветераны смогут бесплатно добраться из парка «Патриот» в Одинцове на такси в День победы. Воспользоваться им смогут участники боевых действий и их сопровождающие.

Как сообщили в региональном Минтрансе, чтобы воспользоваться бесплатным такси, необходимо подойти к свободной машине, назвать имя ветерана и конечную точку маршрута. Также нужно предоставить подтверждающий право на льготу документ. В перевозках задействуют 10 машин.

«Найти такси можно на стоянке у Главного храма ВС РФ, водители будут работать с 10:00 до 23:00. Участники ВОВ могут доехать до любой точки в Подмосковье или Москве, а участников боевых действий довезут до станции Голицыно или станции Кубинка», — пояснили в ведомстве.

Бесплатное такси для ветеранов действует в Подмосковье уже восемь лет. Вызвать машину можно по номеру 122, доб. 5. Звонки принимают с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00. Общая стоимость поездок за месяц не должна превышать тысячу рублей.