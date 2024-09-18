Минтранс Подмосковья напомнил о бесплатной аттестации таксистов до 1 марта 2025 года

Водители такси могут пройти онлайн-аттестацию на знание правил в Подмосковье. Бесплатное обучение и тестирование по желанию будут доступны до 1 марта 2025 года, после чего аттестация станет обязательной.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, с 1 марта следующего года водители такси будут обязаны проходить аттестацию. Те, кто не сделает это, будут отключены от заказов.

Пройти аттестацию онлайн можно на специальной платформе. Для успешного прохождения теста необходимо ответить правильно на восемь из 10 вопросов за 20 минут.

«В тестирование входят вопросы на знание правил перевозки пассажиров и багажа в такси, расположения значимых объектов культурного наследия, медицинских, образовательных, спортивных и других организаций, а также порядок действий в чрезвычайных ситуациях», — отметили в министерстве.