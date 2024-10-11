Минтранс Подмосковья напомнил факторы для смены резины у автомобилей

Минтранс Подмосковья напоминает водителям о необходимости своевременной замены летней резины на зимнюю. В ведомстве порекомендовали менять шины, когда среднесуточная температура достигает +5-7 градусов, обычно это происходит к концу октября.

Летняя резина при низких температурах теряет упругость, что ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь. Обычно зимняя резина должна быть установлена до 1 декабря. Можно использовать шипованные или нешипованные шины с маркировкой M+S, M&S или MS.

Минтранс призвал водителей быть осторожными на дорогах: возможен мокрый снег, гололедица и резкие перепады температуры.

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