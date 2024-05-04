Минтранс Подмосковья наградил машинистов за предотвращение несчастных случаев | 360°

04 мая 2024, 21:10
Минтранс Подмосковья наградил машинистов за предотвращение несчастных случаев
Минтранс Подмосковья наградил лучших машинистов
Сотрудников локомотивных бригад ЦППК наградили за предотвращение несчастных случаев на железной дороге. Благодарственные письма вручили первый заместитель министра транспорта Московской области Сергей Смирнов и генеральный директор компании Иван Конев.
Как рассказали в подмосковном Минтрансе, благодаря профессионализму специалистов удалось предотвратить два несчастных случая. В Богородском городском округе машинисты Михаил Кузьминых и Алексей Савельев сняли с крыши электрички подростка, а машинисты Роман Маслов и Андрей Фокин сумели остановить состав перед стоящим на путях мужчиной в Мытищах.
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