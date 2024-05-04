Минтранс Подмосковья наградил машинистов за предотвращение несчастных случаев | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 21:10 Минтранс Подмосковья наградил машинистов за предотвращение несчастных случаев Минтранс Подмосковья наградил лучших машинистов Минтранс Подмосковья

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Сотрудников локомотивных бригад ЦППК наградили за предотвращение несчастных случаев на железной дороге. Благодарственные письма вручили первый заместитель министра транспорта Московской области Сергей Смирнов и генеральный директор компании Иван Конев.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, благодаря профессионализму специалистов удалось предотвратить два несчастных случая. В Богородском городском округе машинисты Михаил Кузьминых и Алексей Савельев сняли с крыши электрички подростка, а машинисты Роман Маслов и Андрей Фокин сумели остановить состав перед стоящим на путях мужчиной в Мытищах.

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