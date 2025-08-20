Минтранс Подмосковья начал борьбу с нелегальными такси в аэропортах

В минувший вторник в силу вступили внесенные в Кодекс Московской области об административных правонарушениях изменения, которые устанавливают наказание за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах. В первый день действия новых правил сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры пресекли деятельность семи нарушителей.

Подобные рейды теперь будут проводить ежедневно, чтобы пассажиры могли пользоваться услугами официальных такси и не сталкиваться с навязчивыми предложениями нелегальных перевозчиков.

«В ходе первичных мероприятий в аэропорту Шереметьево у терминалов В и С должностными лицами Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья вместе с ЛУ МВД России и сотрудниками службы безопасности аэропорта выявлено семь таксистов-зазывал в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях, нарушители вызваны в Управление Министерства для рассмотрения дел и привлечения к административной ответственности», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Жителям и гостям региона напоминают, что поездки с нелегальными перевозчиками небезопасны.

Все такси в Подмосковье должны соответствовать строгому стандарту: белый кузов с желтой полосой в центре и серой снизу, «шашечный» пояс на борту и оранжевый фонарь на крыше.

В салоне должны быть представлены сведения о водителе, тарифах и таксомоторной компании, а также QR-код, подтверждающий наличие разрешения на перевозку.

Перед началом работы каждый водитель обязан пройти медицинский осмотр и получить путевой лист. Машины также проверяют перед выходом на линию.

Для нарушителей установлены штрафы: пять тысяч рублей для граждан, 20 тысяч — для должностных лиц и 50 тысяч — для юридических лиц.

Жителям и гостям региона напоминают, что заказать официальное такси можно через мобильные приложения агрегаторов, по телефону диспетчерской службы или на специальных стойках в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.