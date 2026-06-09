График поездов на МЦД-4 и Горьковском направлении МЖД изменится 9 и 10 июня

Для проведения капитального ремонта 4-го главного пути на участке Реутов – Железнодорожная 9 и 10 июня будет скорректирован график движения поездов на МЦД-4 и Горьковском направлении. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

В указанные дни с 2:20 до 10:20 будет закрыт 4-й главный путь на участке Реутов – Железнодорожная. На центральном участке МЦД-4, Горьковском и Киевском направлениях интервалы движения поездов частично увеличатся до 10–15 минут.

На Горьковском направлении изменено расписание некоторых поездов. С 11 до 12 часов интервал движения будет однократно увеличен до 40 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно в мобильном приложении и на официальном сайте АО «Центральная ППК».