Минтранс Подмосковья: компенсационные автобусы назначили на Белорусском направлении

С 11 по 13 октября будет изменен график движения пригородных поездов на Белорусском направлении, в связи с чем ЦППК организовала компенсационные автобусы. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Так, 11 октября автобус от станции Кубинка отправится в 23:05 с остановками на станциях Дорохово в 23:50, Партизанская в 23:57, Шаликово-2 в 00:04, Можайск в 00:20 и Бородино в 00:44, а 12 октября автобусы будут отправляться от метро и МЦД «Славянский бульвар» в 06:15, 08:55, 12:35, 21:45, 22:15.

В 11:00 12 октября автобус отправится из Одинцова и прибудет к Славянскому бульвару в 11:40. Также 12 и 13 октября рейсы от Славянского бульвара будут отправляться в 14:05, 16:10, 17:50 и прибывать в Одинцово в 14:45, 16:50, 18:30.

Расписание составлено с учетом изменений в графике электропоездов. Пассажирам необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда. Время отправления может зависеть от дорожной ситуации.

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