Минтранс Подмосковья: компенсационные автобусы назначат на МЦД-1 27 июля

Движение поездов МЦД-1 и Савеловского направления отменят 27 июля с 02:30 до 14:30. Речь идет об участке между ж/д станциями Катуар и Марк. На это время назначат компенсационные автобусы.

На время закрытия участка запустят компенсационные автобусы КМ1, КМ2 и КМ3. Они будут курсировать с 04:45 до 15:10. в региональном Минтрансе отметили, что на станциях будут дежурить волонтеры, которые помогут сориентироваться и сесть на нужный маршрут.

Пассажиров просят планировать маршрут заранее. Ознакомиться с расписанием поездов можно на сайте и в приложении ЦППК, а также в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт».

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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