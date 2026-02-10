Количество смертельных случаев на ж/д переходах в Подмосковье снизилось на 40%

С начала текущего года на железнодорожных переходах зафиксировано шесть смертельных случаев. Это на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минтрансе Московской области.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что среди наиболее эффективных мер — установка камер видеонаблюдения, монтаж специальных ограждений типа «змейка» и размещение информационных щитов перед переходами.

Кроме того, в регионе ведется строительство надземных пешеходных переходов, устанавливаются металлические заборы и железобетонные ограждения вдоль путей. На станциях и платформах размещаются информационные стенды.

Несмотря на предпринимаемые меры, уровень гибели на железных дорогах остается высоким. С начала года зарегистрировано 24 несчастных случая, включая 11 происшествий на несанкционированных переходах и семь случаев на железнодорожных станциях.

Минтранс призывает всех жителей и гостей Подмосковья строго соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Необходимо использовать только санкционированные переходы и следовать сигналам светофоров.