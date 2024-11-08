Минтранс Подмосковья: график поездов трех направлений изменится в ноябре

В выходные 16 и 17 ноября для капитального ремонта первого пути на участке Солнечная — Лесной городок изменится график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В это время первый путь на участке Солнечная — Лесной городок будет закрыт, и поезда будут следовать по направлению в Москву. На третьем и четвертом путях от Киевского вокзала до Апрелевки движение останется без изменений. Помимо этого, дополнительно назначат 18 поездов маршрута Апрелевка — Киевский вокзал.

На центральном участке интервал увеличится до 30 минут. Часть поездов на Киевском направлении отменят, некоторый транспорт проследует укороченным маршрутом до и от Мещерской, Лесного городка и Поклонной с измененными остановками. При этом, интервал движения на первом и втором путях увеличится до 1,2 часа.

В ведомстве напомнили, что пассажиры могут воспользоваться поездами дальнего следования с интервалом 15-20 минут, которые останавливаются на станциях Киевский вокзал, Минская, Аминьевская, Очаково, Переделкино и Апрелевка.