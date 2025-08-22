Минтранс Подмосковья: график поездов ряда направлений изменится 22–24 августа

С 22 по 24 августа ночью будут проходить строительные работы на станции Петровско-Разумовская. На этом фоне изменится расписание пригородных поездов.

В Минтрансе Московской области сообщили, что в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье с 23:30 до 05:30 один из путей между Савеловским вокзалом и станцией Бескудниково будет закрыт. Поезда пустят по другому пути в обоих направлениях.

На Савеловском направлении после 21:00 поезда будут ходить каждые 30 минут, после 23:00 и до конца движения — примерно раз в час, часть поездов будет идти только от и до станции Лобня.

На Белорусском направлении после 21:00 поезда будут ходить реже — каждые 30–40 минут. В ведомстве уточнили, что на обоих направлениях утром, до 07:00, интервалы составят до 20 минут.

Актуальное расписание можно посмотреть в мобильном приложении или на официальном сайте компании.