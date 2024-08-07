Минтранс Подмосковья: график поездов Ленинградского направления изменится до осени

Расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится до 8 сентября. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

С 6 августа на участке Зеленоград-Крюково — Москва и Москва — Тверь часть поездов отменят, а часть проследует по укороченному маршруту. С 11 августа пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию. Отмечается, что интервалы движения после 23:00 и до 07:00 частично увеличат до 20 минут.

Пассажиров просят планировать маршрут заранее. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте РЖД в разделе «Пассажирам».

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