Минтранс Подмосковья: график поездов Ленинградского направления изменится до октября
С 30 сентября по 25 октября изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД из-за ремонта на станции Раменское. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Часть поездов МЦД-3 на участке Останкино — Зеленоград-Крюково отменят, а некоторые электрички изменят расписание. Поезда на маршруте Москва — Тверь проследуют без некоторых остановок.
Пассажиров просят планировать поездки заранее. С актуальным расписанием можно ознакомиться на станциях, сайте «МТ ППК» и в приложении «РЖД Пассажирам», где можно также купить билеты.
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