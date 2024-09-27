Минтранс Подмосковья: график поездов Ленинградского направления изменится до октября

С 30 сентября по 25 октября изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД из-за ремонта на станции Раменское. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Часть поездов МЦД-3 на участке Останкино — Зеленоград-Крюково отменят, а некоторые электрички изменят расписание. Поезда на маршруте Москва — Тверь проследуют без некоторых остановок.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. С актуальным расписанием можно ознакомиться на станциях, сайте «МТ ППК» и в приложении «РЖД Пассажирам», где можно также купить билеты.

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