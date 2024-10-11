Минтранс Подмосковья: график поездов Ленинградского направления изменится до 17 октября

На фоне ремонтных работ на участке Тверь — Бологое изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления на отрезке Москва Пассажирская — Бологое. Корректировки будут действовать 11 октября, а также с 14 по 17 октября. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Поезда МЦД-3 на участке Москва — Клин будут курсировать по новому расписанию, при этом, часть рейсов отменят. В ведомстве уточнили, что некоторые электрички выведут из расписания, а у ряда поездов отменят остановки на участке Зеленоград-Крюково — Тверь.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на станциях, сайте МТ ППК и в приложении «РЖД Пассажирам».

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