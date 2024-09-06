Минтранс Подмосковья: график поездов Ленинградского направления изменится до 13 сентября

В связи с ремонтом на станции Подсолнечная с 9 по 13 сентября 2024 года изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром будут курсировать по измененному расписанию, при этом, некоторые рейсы отменят. Также отменят часть поездов на маршрутах Зеленоград-Крюково — Москва и Москва — Тверь. Некоторые электрички проследуют без остановок.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Актуальное расписание доступно на станциях, сайте и в приложении «РЖД Пассажирам».

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