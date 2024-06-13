Сегодня 18:25 Минтранс Подмосковья: график поездов Казанского направления скорректируют в июне Фото: ЦППК
Расписание движения поездов Казанского направления и МЦД-3 скорректируют по выходным дням в июне. Об этом сообщили в Минтрансе региона со ссылкой на ЦППК.
Изменения вызваны работами по модернизации инфраструктуры между станциями Сходня и Химки. Их будут проводить с 06:50 15 июня до 06:50 17 июня и в то же время с 22 по 24 июня, а также с 29 июня по 1 июля.
Поезда будут ходить с увеличенными интервалами. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте
ЦППК или в мобильном приложении.
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