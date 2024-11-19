Минтранс Подмосковья: график поездов 4 направлений изменится в выходные

В выходные изменится расписание некоторых пригородных поездов Курского, Рижского, Горьковского и Киевского направлений, включая МЦД-2 и МЦД-4. Корректировки вызваны инфраструктурными работами на станциях Царицыно и Железнодорожная. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

В Царицыно работы пройдут 23, 30 ноября, а также 2 декабря с 02:00 до 02:00 следующего дня. Здесь продолжается строительство подземного вестибюля, и железнодорожники установят конструкции для укрепления тоннеля. Движение по второму пути будет приостановлено, поезда перенаправят на соседние пути, изменятся время отправления и прибытия, а часть рейсов МЦД-2 проследует по укороченному маршруту или будет отменена.

На станции Железнодорожная работы пройдут с 23:40 22 ноября до 00:40 24 ноября. Здесь строятся северный конкорс и третья платформа, что также повлечет изменения в расписании: у ряда поездов изменится маршрут, часть рейсов отменена. После реконструкции на станции появится большой мост-конкорс для безопасного перехода.